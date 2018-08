Tidligere Thorning-rådgiver ny chef for public affairs i Lif

Fra og med i dag er det Trine Wesselhoff, der som public affairs chef i Lægemiddelindustriforeningen (Lif) skal styrke life science dagsordenens bevågenhed på såvel Christiansborg som på Slotholmen og i regionerne. Det skriver Lif i en pressemeddelelse.

Den 44-årige cand.scient.pol har en fortid som parlamentarisk rådgiver for Helle Thorning Schmidt og public affairs ansvarlig i PharmaDanmark. Nu skal hun fremover styrke Lifs samarbejder og relationer i alle dele af det politiske landskab, der omgiver lægemiddelindustrien.

»Efter mere end ti år på Christiansborg har Trine indgående kendskab til politik, politikere og de politiske processer. Hun har de senere år fulgt life science branchens udvikling på afstand. Vi glæder os over at kunne trække på hendes netværk i alle dele af det politiske landskab både på Christiansborg, i regioner og kommuner og blandt andre relevante interessenter i organisationer etc.,« siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif i pressemeddelelsen.

Trine Wesselhoffs kommer også til at beskæftige sig med værdien af klinisk forskning, samarbejdet mellem læger og lægemiddelindustri og ikke mindst værdien af lægemidler.

»Jeg kender Lif som en stærk og effektiv interesseorganisation med et meget bredt interessefelt og vidtstrakt netværk. Life science industriens bidrag til at løfte danske vækst og velfærd kan ikke overvurderes, og jeg glæder mig meget til at skulle arbejde så indgående med dagsordener, der forener stærke borgernære interesser som sundhed, forebyggelse og behandling med erhvervspolitiske emner,« siger Trine Wesselhoff og fortsætter:

»Lægemidler udgør 15 pct. af den danske eksport og er dermed en helt afgørende forudsætning for, at vi i Danmark har det stærke velfærdssystem, vi sætter så stor pris på. Sundhed ligger højt på den politiske dagsorden og med både et Folketingsvalg og et Europarlamentsvalg på vej glæder jeg mig til at kaste mig ind i arbejdet med at bidrage til at skabe verdens bedste sundhedsvæsen hvor patienterne har adgang til den nyeste og bedste behandling.«