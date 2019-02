Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»En af de spændende opgaver i sundhedsvæsenet pt.« Sådan beskriver tidligere centerchef i Sundhedsstyrelsen Janet Samuel den stilling, hun skal sidde med de næste fire måneder. Hun er tiltrådt som chef for koordinering af sundhedsreformen i Sundheds- og Ældreministeriet. »Jeg startede i går i et spændende job som chef for en ny enhed for koordinering […]