Britiske forskere har fundet ud af, at risikoen for udvikling af diabetes som voksen allerede kan ses i niveauerne af HDL, essentielle aminosyrer og markører for kronisk inflammation i blodet i barndommen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tidlige tegn på udvikling af type 2-diabetes som voksen kan ses allerede ved 8–årsalderen, hvilket er årtier inden patienterne sandsynligvis bliver diagnosticeret. Sådan lyder konklusionen i hvert fald i et nyt forskningsarbejde, der netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Association for the Study og Diabetes (EASD), som i disse dage løber […]