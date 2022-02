Tid til et gearskifte: Hjernesagen ønsker en national plan for indsats mod stroke

I dag lancerer Hjernesagen et udspil til en national handleplan, der skal nedbringe antallet af danskere, der rammes af stroke, og samtidig forbedre rehabilitering og sikre ensartede tilbud landet over. »Vi ved godt, hvad der skal til – vi mangler bare den politiske vilje til at gøre det,« lyder det fra direktør.