Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Mange praktiserende læger har travlt, men at alle i flere områder som København og Frederiksberg har lukket for tilgang betyder ikke, at ingen kan have flere patienter. Lægerne kan efter overenskomsten lukke for tilgang ved 1.600 gruppe 1-sikrede, men de kan tage flere, hvis de ønsker, og det gør mange. I København har læger søgt […]