Michael Borre: Der er brug for en national kræftdataplatform

Formanden for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper er enig med sundhedsstrukturkommissionen i, at der er brug for en bedre brug af digitale løsninger, som kan styrke et sammenhængende sundhedsvæsen. »Data er afgørende for, at vi ikke prioriterer i blinde,« siger Michael Borre.