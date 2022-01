Københavns Byret: Svindelmistænkt lægehus kan fortsat drive lægeklinik for skattekroner

Charlottenlund Lægehus, der er mistænkt for at have bedraget og overfaktureret Region Hovedstaden, har fortsat lov til at udskrive regninger til det offentlige. En kendelse fra Københavns byret tillægger klinikejernes sagsanlæg mod en beslutning fra landssamarbejdsudvalget, der forbyder lægehuset at bedrive praksis på det offentliges regning, opsættende virkning.