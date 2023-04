Efter et opslidende forhandlingsforløb satte Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i januar underskrifterne på en ny lægevagtsaftale. Det har stor betydning for syddanskerne, at de har et trygt tilbud om natten Bo Libergren, regionsrådsformand, Region Syddanmark Aftalen indebærer, at regionen overtager ansvaret for nattevagterne 1. februar 2024 fra de praktiserende læger. Region Syddanmark er gået i gang med at undersøge, hvordan den nye opgave bedst organiseres. På et møde 24. april har Regionsrådet i første omgang besluttet at...