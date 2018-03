Svendborg-sagen for Højesteret onsdag: Rudkjøbing forventer frifindelse

Sagen om den yngre Svendborg-læge, der i Landsretten blev dømt for forsømmelser og skødeløshed, kommer for Højesteret onsdag.

Inden længe vil en af de mest betændte sager i det moderne sundhedsvæsens historie finde sin afgørelse.

Onsdag kommer den såkaldte Svendborg-sag således for Højesteret.

Landets højeste domstol skal tage stilling til, om en læge i sagen om et sydfynsk diabetes-dødsfald i 2013 har optrådt så kritisabelt, at vedkommende skal holdes strafferetsligt ansvarlig.

Det afviste byretten, der frifandt Svendborg-lægen, mens Landsretten dømte vedkommende for forsømmelser og skødesløshed.

»Dommen fra Landsretten var urimelig og uretfærdig,« siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

»Derfor forventer jeg, at Højesteret frifinder lægen,« fortsætter han.

Sagen er principiel, fordi den er en konkret udløber af den såkaldte strammerpakke, der har været med til at skærpe myndighedernes linje over for læger, der vurderes at have optrådt til fare for patienterne.

Dommen i landsretten var da også med til at tænde et oprør blandt lægerne, der under parolen #detkuhaværetmig spredte sig som en steppebrand.

Højesteret skal sætte præcedens

Lægerne har været vrede over det, de ser som en urimelig retsforfølgelse af en kollega, der har udført sit arbejde efter bedste evne.

Samtidig har det båret yderlige brænde til bålet, at Landsrettens dom er blevet tolket sådan, at lægen blev dømt for ikke at have journalført en afgørende ordination.

I en travl hverdag er det nemlig helt almindeligt, at ordinationer gives mundtligt uden at blive journalført, mener lægeformanden.

»Derfor er det også vigtigt at få slået fast, at denne type sager ikke bør føre til retsforfølgelse ved domstolene,« siger Andreas Rudkjøbing, og fortsætter:

»Jeg forventer, at Højesteret går ind og fastsætter en korrekt præcedens.«

Voldsomme protester

Stadfæster Højesteret derimod landsrettens dom, bør det føre til lovændringer.

»I så fald kan vi konkludere, at loven er forkert. Sager som denne bør hverken føre til retsforfølgelse eller dom,« siger Andreas Rudkjøbing.

Han forventer, at lægerne vil protestere massivt, hvis Højesteret fastholder dommen over Svendborg-lægen.

»Findes lægen skyldig vil der komme voldsomme protester fra læger over hele landet,« siger Andreas Rudkjøbing.

Selv hvis der kommer en frifindelse, vil kampen for lægernes retssikkerhed og rimelige journalføringskrav dog ikke være afsluttet, understreger lægeformanden.

»Forhåbentlig vil en dom give ro på hos de læger, der er bange for, at de kan blive dømt for at passe deres arbejde. Men der er også en række problemer omkring tilsyn og journalføring, som ikke knytter sig til Svendborg-sagen,« siger Andreas Rudkjøbing.

Højesteret ventes at afsige dom i sagen onsdag 28. marts.