Sundhedsaftale skal sikre markant flere praktiserende læger i Danmark

Danskerne skal have 5.000 praktiserende læger at vælge imellem i 2035, fremgår det af den nye sundhedsreform, som blev præsenteret fredag. Udmeldingen vækker glæde hos PLO, der dog understreger, at 5.000 læger ikke kommer rendende af sig selv.