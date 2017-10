Folk med højrisiko for at blive smittet med hiv skal have mulighed for forebyggende behandling, anbefaler Sundhedsstyrelsen i et nyt notat.

En mindre gruppe danskere med højrisiko for hiv-smitte skal tilbydes forebyggende behandling. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen på baggrund af en faglig vurdering af PrEP – forebyggende behandling mod hiv.

I den faglige vurdering skriver styrelsen, at PrEP »vil være et nødvendigt og tiltrængt farmakologisk supplement til den eksisterende forebyggelsesindsats, der fortsat skal have fokus på sikker sex, tidlig opsporing og effektiv behandling.«

Anbefalingen vækker glæde i AIDS-Fondet, som mener, at PrEP kan blive det gennembrud, der kan være med til helt at stoppe udbredelsen af hiv i Danmark.

»Det er fantastisk, at PrEP nu ser ud til at blive en del af indsatsen for at forebygge hiv i Danmark. Potentialet er kæmpestort. Vi har set nogle imponerende resultater fra blandt andet London, hvor det er lykkedes at nedbringe antallet af ny-smittede med 80 procent,« siger Andreas Gylling Æbelø, direktør i AIDS-Fondet, i en kommentar på deres hjemmeside.

Behandlingen skal dog stadig anbefales politisk for den kan tages i brug i Danmark. Men hvis det sker, forventer Sundhedsstyrelsen et væsentligt fald i antallet af nysmittede, måske op imod en halvering. I 2016 var der således 182 ny-diagnosticerede hiv-positive i Danmark.

12.000 kr. per patient per år

Truvada har siden august sidste år været godkendt i EU som forebyggende behandling mod hiv. Og siden 2005 været godkendt til kombinationsbehandling af personer, der allerede er smittet med hiv.

Jan Gerstoft, klinisk professor på Rigshospitalet, der behandler hiv-patienter, har tidligere over for Dagens Medicin udtrykt flere grunde til, at det offentlige skal betale den forebyggende behandling med hiv-medicin.

»Forebyggende behandling med Truvada er virkelig noget, der batter rent forebyggelsesmæssigt,« sagde Jan Gerstoft, og pointerede, at dette segment er kendetegnet ved at blive ved med at have usikker sex.

Forsøg i Frankrig og England viser, at mænd tilhørende dette segment har vist sig gode til at tage medicinen. Man har også vist, at mænd, der modtager forebyggende behandling med Truvada, ikke udvikler resistens over for medicinen, fortalte Jan Gerstoft.

En PrEP-behandling vil ifølge Sundhedsstyrelsen koste ca. 12.000 kr. per patient per år. Det betyder, at man årligt skal bruge 350.000 kr., da det kræver behandling af ca. 30 risikopersoner for at forebygge, at én person bliver hiv-smittet. Den hiv-smittede skal i livslang behandling, hvilket formentlig udgøre 100.000 kr. per patient per år.