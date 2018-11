Sundhedsminister vil regulere medicinpriser ved lov

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Nu vil sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), lave et prisreguleringssystem, som skal gælde for de virksomheder, der ikke vil tilslutte sig prisloftsaftalerne. Formålet er klart – incitament til at tilslutte sig de statslige aftaler. »Mange medicinalvirksomheder i Danmark har allerede forpligtet sig til frivillige prisaftaler, der hindrer priserne i at stikke af. Men der er […]