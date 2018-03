Sundhedsministeren har nu sat navn på den kommende direktør for Styrelsen for Patientklager. Det bliver 50-årige Lizzi Krarup Jakobsen, der fremover skal sidde i spidsen for den kommende styrelse. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Lizzi Krarup Jakobsen er uddannet cand.merc.aud fra Handelshøjskolen i Aarhus og kommer direkte fra et job som fagdirektør i Gæld i Skat.

»Patientklagestyrelsen er i trygge hænder med Lizzi Krarup Jakobsen som direktør. Hun har flere års ledelseserfaring i andre styrelser og har også specifik erfaring med lige præcis oprettelsen af nye styrelser. Hun er derfor et stærkt kort for patientklagestyrelsen,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Styrelsen for Patientklager er kommet til efter en opsplitning af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den formelle oprettelse af Styrelsen for Patientklager forventes at ske, når lovgivningen er på plads. Lizzi Krarup Jakobsen vil dog allerede tiltræde stillingen som direktør 1. maj i år, inden lovforslaget træder i kraft.

Den nye styrelse skal ligge i Aarhus og får bl.a. til opgave at behandle klager over sundhedsfaglig behandling og ankesager om erstatning.

»Jeg ser frem til, at Lizzi sætter sig for bordenden i den nye styrelse. Jeg er sikker på, vi kommer til at få et godt samarbejde fremover og kan fastholde en tæt kontakt, når Styrelsen for Patientklager flytter til Aarhus,« siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted i en kommentar.

Hovedpersonen selv glæder sig meget til at begynde i jobbet som direktør for patientklagestyrelsen.

»Det er helt afgørende for patientsikkerheden, at vi får gennemført etableringen og udflytningen på en måde, hvor vi fastholder et stærkt fagligt miljø for medarbejderne og fortsat har en velfungerende sagsbehandling,« udtaler Lizzi Krarup Jakobsen.