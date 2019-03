Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Vi er på tæerne og klar til at håndtere mæslingeudbrud på alle landets børneafdelinger, for det er den mest smitsomme børnesygdom, og i flere europæiske lande tager infektionen til. Men det står værre til for børn i katastrofe- og konfliktzoner. For dér er beredskabet begrænset, selv om børnene i forvejen er mere udsatte, også når […]