Store forskelle i behandling af børnediabetes bekymrer læger

Børn og unge med diabetes har ikke lige adgang til den samme behandling. Det kan have alvorlige følger, advarer formand for Dansk Selskab for Børne- og Ungdomsdiabetes.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er stor forskel på, hvor gode de forskellige regioner og afdelinger er til at opretholde standarden i behandlingen af børn og unge med diabetes. Det fremgår af Dansk Diabetes Databases årsrapport (pdf). Ifølge Jannet Svensson, der er formand for Dansk Selskab for Børne- og Ungdomsdiabetes, betyder det, at kvaliteten af behandlingen afhænger af, hvilken region […]