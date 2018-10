Stigende BMI fra ti-årsalderen øger risikoen for type 2-diabetes

Børn, hvis BMI stiger, fra de fylder ti år, har højere risiko for at udvikle type 2-diabetes end børn, hvis BMI er højt hele livet, viser britisk studie.

Ny forskning viser, at en forøgelse af BMI fra ti-årsalderen og ind i voksenlivet er forbundet med en øget risiko for at udvikle type 2-diabetes. Forskningen viser også, at risikoen er uafhængig af BMI alene. Ydermere viser studiet, at børn, der er overvægtige som 10-årige og forbliver overvægtige ind i voksenalderen, har en lavere risiko […]