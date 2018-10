Ny forskning peger på den mekanisme, der formentlig er årsagen til, at BCG-vaccinen kan have en langvarig gavnlig effekt på folk med type 1-diabetes.

Tidligere har forskning vist, at BCG-vaccinen – også kendt som calmette-vaccine – mod tuberkulose kan reducere blodsukkerniveauerne blandt patienter med fremskreden type 1-diabetes. Nu viser ny forskning, hvordan vaccinen gør det. De nye fund indikerer, at en ubalance mellem metabolisme og immunforsvaret kan være skyldneren. Teorien er, at vi i dag bliver udsat for alt […]