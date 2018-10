Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et stort studie med deltagelse af flere end 450.000 personer med type 2-diabetes og to mio. matchende kontroller over syv år viser, at diabetes øger risikoen for at udvikle kræft. For de mest almindelige former for kræft gælder det, at type 2-diabetes øger patienters risiko med 20 pct. for tarmkræft og fem pct. for brystkræft […]