Et særligt protein har afgørende betydning for, hvordan stamceller opfører sig i kroppen, har forskere fra Københavns Universitet opdaget. Et potentielt vigtigt skridt i fremtidens diabetesbehandling, mener leder af projektet.

En ting er at få stamceller til at opføre sig på en bestemt måde i et laboratorium, men en anden er at genskabe den opførsel, når cellerne skal fungere i organer i menneskekroppen. Den udfordring har stamcelleforskere stået overfor længe, men nu har en forskningsgruppe fra Semb Group på Københavns Universitet (KU) fået et gennembrud. […]