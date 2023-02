Målet er, at mindst 75 pct. af de kvinder, der bliver inviteret til at deltage i screening for livmoderhalskræft, får taget en celleprøve inden for et år efter, de modtaget invitationen, men nyeste årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening viser, at vi kommer længere og længere fra målet. I 2018 var det 62,5 pct., og tallet for 2020 var 59,4 pct. På samme måde er den samlede deltagelse faldende. Målet er, at mindst 85 pct. af kvinder mellem 23 og...