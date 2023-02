Nye behandlingstilbud med målrettet terapi, hvor sygdomsspecifikke mekanismer hæmmes effektivt, har siden årtusindeskiftet bidraget til markant at ændre forløb, livskvalitet og prognosen for patienter med kroniske myeloproliferative neoplasier (MPN), fremgår det af årsrapporten for 2021 fra Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier. Databasen har siden sin oprettelse i 2010 registreret 7.123 patienter med MPN. Sygdomsgruppen omfatter også patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML), polycytæmia vera (PV), essentiel trombocytose (ET), præfibrotisk myelofibrose, uklassificerbar myeloproliferativ sygdom samt primær myelofibrose (PMF). På landsplan...