Hyppigere blodprøvetagning i almen praksis de senere år har ført til et større antal henvisninger af personer med mistænkt kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), men forekomsten af sygdommen har reelt været uændret i flere år, fremgår det af årsrapporten for 2021 fra Dansk Lymfom Database og Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database. Over en periode på ca. 20 år har der været en stadig forbedret overlevelse for patienter, der diagnosticeres med CLL. Årsagerne skal især findes i indførelsen af målrettet behandling og...