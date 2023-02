Andelen af stadie IA-cervixcancerpatienter, der er i live fem år efter anamnesedato, er på landsplan nu oppe på 98 pct. For stadie IB-IIA1-patienter var tallet på landsplan 92 pct. Og for patienter i stadie IIA2-III, der er i live fem år efter anamnesedato, gjaldt det 67 pct. af patienterne. Det viser seneste årsrapport fra Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD), der dækker perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Dermed er alle tre overlevelsesindikatorer for cervixcancerpatienter opfyldt. Her lyder standarden...