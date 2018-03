At arbejde med SP kan sammenlignes med at feje Københavns Lufthavn med en tandbørste. Hvad skal man egentlig stille op? Nytter det overhovedet at protestere? Er slaget tabt? Er indlæg som dette andet end spild af tid?

Det er nu et år siden, at Sundhedsplatformen blev indført på min arbejdsplads og en helt ny og fremmed verden sænkede sig over min hverdag. Et nyt sprog blev indført: SPeranto. Sproget der skulle forene alle hospitaler i Østdanmark, forbedre patientsikkerheden og øge produktiviteten. Titusindvis af ansatte blev sendt på ‘SPeranto e-learning’. Men man lærer […]