Vores arbejdstempo er faldet markant, ikke mindst inden for det medicinske område, hvor vi bruger al for meget tid på meningsløse procedurer. Og med SP er der samtidig øget risiko for fejlmedicinering af patienterne. Hvem lytter? Hvem handler?

Antallet af indlæg med nødråb om Sundhedsplatformen (SP) er blevet færre. Forklaringen ligger i resignation. Selv efter opdateringen i februar 2019 er SP et elendigt arbejdsredskab med store indbyggede faremomenter, men regionsledelserne og Styrelsen for Patientsikkerhed lytter ikke til indberetningerne fra os brugere. Her får I et lille indblik i de seneste dages oplevelser med […]