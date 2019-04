Spektakulær bestikkelsessag kan sende Novartis i retten i USA

Dyre Michelin-besøg og aflønning for ikke-eksisterende konferencer er nogle af de bestikkelsesmidler, som medicinalvirksomheden Novartis i USA ifølge anklageskriftet har brugt til at få læger til at udskrive flere Novartis-lægemidler bl.a. blodtryksmedicin.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Mandag afgjorde en dommer i USA, at den amerikanske stat har fremlagt bevis, der sandsynliggør, at Novartis har bedrevet omfattende bestikkelse af læger gennem en længere årrække. Dermed risikerer selskabet at ende i en retssag, som medicinalgiganten ellers har kæmpet hårdt mod. Dommeren afviste samtidig Novartis’ forsøg på at få afvist en del af beviserne. […]