Sparekrav får universitetshospital til at aflyse operationer

Sjællands Universitetshospital har brugt for mange penge og skal derfor spare 25 mio. kr. resten af året. Det betyder aflyste operationstider for flere patienter i resten af 2017, skriver TV Øst. Kravet om besparelser rammer bl.a. urologisk afdeling, der skal 1,5 mio. kr. og derfor ikke kan finde penge til at leje udstyr, der skal […]