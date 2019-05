Opholdet i almen praksis skal forlænges med et halvt år for hoveduddannelseslæger i almen medicin, mener Socialdemokratiet, der vil reducere opholdet på hospitalet tilsvarende. Partiet fastholder tjenestepligten i almen praksis.

Hoveduddannelseslæger i almen medicin tilbringer i dag to år i almen praksis og to et halvt år på landets hospitalsafdelinger. Står det til Socialdemokratiet skal den fordeling byttes rundt, således at hoveduddannelseslæger fremadrettet bruger et halvt år mere ude i almen praksis. Det fremgår af partiets udspil ‘Velfærd først i hele Danmark’, som blev præsenteret […]