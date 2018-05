Benedikte Wanscher og Lene Marie Isaksen tiltræder som ledende overlæger på to medicinske afdelinger på Slagelse Sygehus.

Slagelse Sygehus har ansat to nye ledende overlæger til to medicinske afdelinger

To medicinske afdelinger på Slagelse Sygehus kunne 1. maj byde velkommen til to nye ledende overlæge. Her tiltrådte Benedikte Wanscher som ledende overlæge på Medicin 1, der behandler neurologiske og geriatriske patienter, mens Lene Marie Isaksen begyndte som ledende overlæge på Medicin 3, der behandler lungemedicinske, gastroenterologiske og reumatologiske patienter. Det skriver sygehuset i en […]