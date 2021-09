Forskere har i mange år koblet en diagnose med prædiabetes til forhøjet risiko for diabetes og hjertekarsygdom. Men måske skal vi helt lade være med at fokusere på prædiabetes, når vi ønsker at forebygge hjertekarsygdom, siger forsker.

Skal vi screene for prædiabetes for at forebygge hjertekarsygdom?

Måske skal man inden for den lægefaglige forskningsverden ikke være så fokuserede på, hvad en diagnose med prædiabetes betyder for risikoen for at udvikle hjertekarsygdom.

Det er i hvert fald oplægget til en diskussion, som forskningsleder og professor Kristine Færch fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet netop har fremlagt på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Den danske forsker mener, at der har været en ærgerlig tendens til, at forskere internationalt er blevet for glukosecentrerede i forhold til både at identificere personer i risiko for at udvikle hjertekarsygdom og til at forebygge hjertekarsygdom.

Det kan den videnskabelige evidens slet ikke bære.

»Personer, der har prædiabetes, har en øget risiko for hjertekarsygdom. Det skyldes dog i høj grad, at de ofte har forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol samtidig med prædiabetes. Blodtryk og kolesterol er endnu stærkere relateret til udvikling af hjertekarsygdom end prædiabetes i sig selv, og derfor giver det mere mening at behandle disse risikofaktorer end at sænke blodsukkeret en smule,« forklarer Kristine Færch.

Forskellige tests for prædiabetes

Der findes tre forskellige tests til at finde ud af, om en person har prædiabetes: fasteblodsukker, langtidsblodsukker og blodsukkeret målt efter en glukosebelastningstest.

Den mest benyttede test til at stille en diagnose med prædiabetes er måling af langtidsblodsukkeret, fordi det er lettest og hurtigst at måle.

Der er dog et dårligt overlap mellem de forskellige tests, så den samme person kan have prædiabetes på én test, men normalt blodsukker på en anden. Det kan skabe forvirring blandt patienter, læger og forskere.

»Man kan ikke overføre resultaterne mellem testene, så fordi man får stillet en diagnose med prædiabetes ved en måling af langtidsblodsukkeret, betyder det ikke, at man får stillet den samme diagnose ved en måling af fasteblodsukkeret. Overlappet mellem personer med prædiabetes på baggrund af de forskellige tests er dårligt, blandt andet fordi forskellige mekanismer i kroppen er i spil, og fordi der er stor dag-til-dag variation i blodsukkeret. Tror man, at man kan sige noget om en persons risiko for at udvikle hjertekarsygdom udelukkende på baggrund af en enkelt test for prædiabetes, tager man altså fejl,« fortæller Kristine Færch.

Prædiabetes er en vag betegnelse

Kristine Færch langer også ud efter selve betegnelsen ‘prædiabetes’, selvom den bruges bredt i det videnskabelige miljø. Betegnelsen indikerer, at det er et stadie før diabetes, men det er det ikke altid. Det er blot en betegnelse, som kan benyttes til at stille en diagnose med let forhøjet blodsukker.

Kun 20 til 50 pct. af personer med prædiabetes udvikler egentlig diabetes inden for en periode på fem til ti år. Dertil kommer, at der inden for de tre måder at måle blodsukkeret på er forskellige grænseværdier for en diagnose med prædiabetes, afhængigt af om man følger de amerikanske eller europæiske guidelines.

»Men det er ikke sådan, at fordi man er over tærskelværdien, så stiger risikoen for diabetes eller for den sags skyld hjertekarsygdom voldsomt. Der er en lineær sammenhæng mellem blodsukker og hjertekarsygdom hos personer uden diabetes, og det reflekterer betegnelsen ikke,« siger Kristine Færch.

Kristine Færch plæderer for, at vi i stedet for at forsøge at bruge en diagnose med prædiabetes som indikator for risikoen for at udvikle hjertekarsygdom udvikler en ny risikoscore, som både tager blodsukkeret og andre risikofaktorer i betragtning.

»Fremadrettet synes jeg ikke, at vi skal kigge så meget på prædiabetes som indikator for øget risiko for at få hjertekarsygdom, men i stedet udvikle computerbaserede risikoscores, der tager højde for mange flere risikomarkører for hjertekarsygdom end blot glukose,« siger Kristine Færch.