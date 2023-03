På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har de gennem de seneste år arbejdet med, hvordan de gør deres hoveduddannelsesforløb i almen medicin mere attraktiv og tiltrækker flere læger. Der er blandt andet blevet oprettet et fagligt netværk, uddannelsesforløbene er begyndt at blive sammensat efter geografi, og ansøgere har mulighed for at få indflydelse på, hvor de kommer hen. Og tiltaget ser ud til at have en effekt. Syv ud af de ti pladser, der er slået op i de to...