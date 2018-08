Med en ny aftale mellem Region Sjælland og Hovedstaden rykker de to regioner tættere sammen for at sikre bedre patientbehandling og patienttilfredshed i hele Østdanmark.

»Regionsrådene i Region Hovedstaden og Region Sjælland ønsker at styrke det strategiske samarbejde om den specialiserede hospitalsbehandling på tværs af de to regioner.«

Sådan lyder indledningen på den aftale, som Region Hovedstaden og Sjælland netop har underskrevet.

Aftalen skal sikre, at de to regioner får styrket forskning bedre faglig udvikling, mere videndeling, bedre uddannelse og bedre mulighed for at sætte ressourcerne ind der, hvor behovet og kapaciteten er størst. Det fremgår af en fælles pressemeddelelse.

»Jeg er utrolig glad for det her. Aftalen betyder helt konkret, at Region Hovedstaden kan behandle en del af patienterne fra Region Sjælland, samtidig med at vi i fremtiden kan skaffe flere højt specialiserede funktioner til vores egen region. Eller sagt på en anden måde. På sigt kan vi selv stå for flere behandlinger til Region Sjælland, samtidig med at den syge borger har trygheden i at vide, at vi kan bruge ekspertisen i Region Hovedstaden på særlige områder,« siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Aftalen vil på den lange bane betyde, at færre patienter fra Region Sjælland bliver behandlet på Region Hovedstadens hospitaler. Regionsrådsformand fra Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) understreger, at det er fuld forståeligt, at man i Region Sjælland gerne vil behandle flere af regionens egne patienter.

»Det mener jeg sådan set, at vi som regioner skal kunne samarbejde om. Det handler om patienterne. Og den her aftale viser, at det altså er noget sludder, når man forsøger at sige, at regionerne ikke samarbejder tilstrækkeligt til gavn for patienterne,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Aftalen betyder dermed også, at hospitalerne i hovedstadsregionen får nemmere ved at planlægge arbejdet – fordi man nu har sikkerhed for, at Region Sjælland foretrækker at sende patienter til hovedstadsregionen til nogle af de specialiserede behandlinger.

Aftalen er blevet godkendt af begge regionsråd og kan læses i sin helhed her.