Yngre Læger og FAS ærgrer sig over PLO’s fravær i ny lægevagtsaftale

En ny national aftale skal gøre det lettere og mere attraktivt at tage arbejde i lægevagten for læger i hele landet. Det vækker glæde hos Yngre Læger og FAS, som dog samtidig ærgrer sig over, at Praktiserende Lægers Organisation ikke er med i aftalen.