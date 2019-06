Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En rundspørge blandt medlemmer af Society of Gynecologic Oncology viser, at 64 pct. af de adspurgte har oplevet at blive sexchikaneret under uddannelse eller i deres praksis. Blandt kvinder berettede 71 pct., at de havde følt sig sexchikaneret, mens tallet for mænd var 51 pct. Kun 10 pct. har dog indrapporteret om chikanen. Ydermere viser […]