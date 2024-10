Sidsel Vinge: En mekaniker for sundhedsdanmark

Sidsel Vinge kæmper for et sundhedsvæsen, der giver sundhedspersoner mulighed for at gøre den faglige forskel, de er uddannet til. Hun vil forstå sundhedsvæsenet til bunds, for kun sådan kan hun gøre sig forhåbninger om at være med til at forbedre det. I år er Sidsel Vinge nr. 78 på årets magtliste.