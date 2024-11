Den årlige magtliste på Dagens Medicin er altid genstand for stor bevågenhed fra sundhedsdanmark, og i år har den mødt kritik fra to markante stemmer i lægemiljøet. I et LinkedIn-opslag har Marie Storkholm, cheflæge for kvindesygdomme og fødsler på Regionshospitalet Horsens, kaldt listens kriterier for ‘boomerkriterier’ og spurgt, om konceptet ikke trænger til ‘en 2024-makeover’. Hun bliver bakket op af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, som også kalder kriterierne for ‘boomeragtige’ og mener, at listen er utidssvarende. Dagens Medicin har...