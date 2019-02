Yngre Læger, tre sønderjyske kommuner og Region Syddanmark indgår i et samarbejde for at forsøge at sikre lægedækningen i Sønderjylland.

Der mangler praktiserende læger i Sønderjylland. For at løse lægemanglen har Yngre Læger, Region Syddanmark og Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner indledt et samarbejde. Det skriver JydskeVestkysten. Yngre Læger holder sammen med Rekruttering Almen Praksis, der er organiseret i Region Syddanmark, nemlig et seminar, der skal lokke yngre læger til at blive praktiserende læger i […]