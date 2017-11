Et nyt forskningsprojekt på Regionshospitalet Silkeborg har påvist, at praktiserende læger ved hjælp af en simpel screeningsmetode kan afsløre uopdaget flimren i hjertets forkammer, som er forbundet med øget risiko for slagtilfælde. Formålet med forskningsprojektet har været at undersøge, hvor mange tilfælde af uopdaget flimren i hjerteforkammeret det var muligt at finde med screeningen, skriver hospitalet på sin hjemmeside.

Screeningen er foregået ved, at en læge eller sygeplejerske har mærket patientens puls i ti sekunder. Hvis pulsen har været uregelmæssig, har patienten fået taget et hjertekardiogram for at måle, om uregelmæssigheden skyldes flimren i hjerteforkammeret. Efterfølgende har to hjertelæger kvalitetssikret alle elektrokardiogram-undersøgelserne.

»Lejlighedsvis screening for flimren i hjerteforkammeret hos patienter over 65 år bliver anbefalet af den danske og europæiske sammenslutning af hjertelæger, men det finder ikke sted i dag. Vores forskningsprojekt viser, at det er muligt at finde flere patienter med uopdaget flimren i hjertets forkammer med en simpel screening, siger overlæge Lars Frost, der er undersøgelsens lægelige leder, i en kommentar på hospitalets hjemmeside.

Personer, der har flimren i hjertets forkammer, har en øget risiko for at få et slagtilfælde, og Lars Frost peger på, at tidlig opsporing kan medvirke til, at man kan forebygge udvikling af hjertesvigt. I undersøgelsen deltog 970 patienter, og 9 praktiserende læger fra hele landet har leveret data til undersøgelsen.

Forsøgsdeltagerne var delt op i tre aldersgrupper: 480 patienter var 65-74 år, 372 patienter var 75-84 år og 118 patienter var over 85 år. Ni pct. af deltagerne havde uregelmæssig puls og fik taget hjertekardiogram. 3,4 pct af deltagerne i den ældste aldersgruppe havde uopdaget atrieflimren, mens det var gældende for 0,54 pct. af de 75-84 årige og 0,83 pct. af de 65-74-årige.

