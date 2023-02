Per- og polyfluoroalkyl-stoffer (PFAS) har trukket overskrifter i Danmark i den seneste tid, og regeringen er gået i brechen for et EU-forbud mod stofferne. For nogle kommer et evt. forbud for sent, idet de allerede har været udsat for enorme mængder af det såkaldte evigheds-kemikalie, der kan påvirke alt fra blodlipider og hormoner til immunforsvaret. Blandt andet har borgere i Korsør i Danmark og i Ronneby i Sverige været udsat for så store mængder, at det kan have betydning for...