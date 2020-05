Riget får ny lærestolsprofessor i Thoraxkirurgi

René Horsleben Petersen er én af pionererne i udvikling af kikkertkirurgi ved lungeoperationer, som i dag har status af guldstandard. Fra sin nye post som professor vil han bla. arbejde for at optimere patientforløb, kvalitetssikre uddannelsen og fremme screening for lungekræft.