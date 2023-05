Risikoen for udvikling af lungehindekræft er hovedsageligt associeret til asbesteksponering. Dog har studier det seneste årti vist, at der hos en gruppe af patienter med lungehindekræft findes en genetisk disposition til udvikling af lungehindkræft. Et nyt dansk studie offentliggjort i Lung Cancer viser nu, at der også er en klar kobling mellem lungehindekræft og medfødte genetiske varianter i gener associeret med udvikling af kræft. Opdagelsen giver forskere bedre indsigt i nogle af de signalveje, som har betydning for udvikling af...