Et nyt studie af amerikanske demografiske data viser, at flere forskellige socioøkonomiske faktorer, herunder privat sygeforsikring og at bo i højindkomstområder, er associeret med længere tids overlevelse blandt patienter med knoglemarvskræft. Derudover viser studiet, at hverken køn eller race har indflydelse på, hvor lang tid folk lever med knoglemarvskræft. »I takt med at omkostningerne til […]