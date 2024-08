KL-direktør efterlyser mere ærlighed: Sundhedsstrukturkommissionen har svigtet sin opgave

Mens Ældre Sagen taler varmt for kommissionens model, der sammenlægger sundhed og ældrepleje under én myndighed, er KL lodret imod. Her mener man, at nærheden uundgåeligt vil gå tabt, hvis alt centraliseres. »Man prøver at bruge sygehusvæsenets logikker til at organisere ældreplejen, men ældreområdet er andet end sygdom,« siger KL-direktør Christian Harsløf.