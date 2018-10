Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Syddanmark højner sikkerheden for at reducere risiko for rømninger i Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart, hvor døre og vinduer har fået ekstra låse og hasper monteret. Sikkerhedsforanstaltninger skal mindske risikoen for at patienter stikker af fra Retspsykiatrien i Middelfart, men overlæge Hans Henrik Ockelmann fra retspsykiatrien ved Psykiatrisk Center Glostrup kritiserer de nye sikkerhedsforanstaltninger. Han […]