Politikere i Hovedstaden vil løse uenighederne om 1813

De faglige uenigheder om akuttelefonen skal løses, står der i den nye konstitueringsaftale i Region Hovedstaden. Succeskriteriet for Konservative er, at almen medicinere skal besvare borgernes opkald.

Så snart det nye regionsråd i Hovedstaden indtager regionsgården i det nye år, skal akuttelefonen 1813 på dagsordenen. Det fremgår af regionens nye konstitueringsaftale, hvor der står, at regionen »ønsker at få løst den nuværende faglige uenighed om organiseringen af akuttelefonen 1813.« Derfor vil regionsrådet nedsætte en tværpolitisk forhandlingsgruppe, der skal arbejde for at få […]