Regionshospital Nordjylland får ny lægefaglig direktør, når Charlotte B. Rotbøl 1. maj overtager stillingen fra Søren Hjortshøj. 49-årige Charlotte B. Rotbøl er ph.d. og speciallæge i onkologi. Hun har de seneste år været cheflæge for onkologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. »Vi får en meget kompetent, strategisk og visionær lægefaglig direktør, der vil være med til at udvikle hospitalet og sundhedsvæsenet,« lyder det fra hospitalsdirektør Henrik Larsen, Regionshospital Nordjylland. »Charlotte B. Rotbøl har de rette kompetencer til både at styrke faglighed...