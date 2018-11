Fremover vil færre patienter med livstruende sygdom få anmodninger om eksperimentel behandling igennem til vurdering af Sundhedsstyrelsens ekspertpanel for eksperimentel behandling. Dette sker for at undgå uoverensstemmelser med Medicinrådets vurderinger.

Hvis Medicinrådet har afvist en behandling med et lægemiddel som standardbehandling, er det fremover ikke muligt for en patient med livstruende sygdom at søge om at få lægemidlet som led i eksperimentel behandling – sagen vil slet ikke bliver fremlagt for Sundhedsstyrelsens ekspertpanel for eksperimentel behandling af livstruende sygdom. Det fremgår af referatet fra seneste […]