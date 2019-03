Region Syddanmark styrker indsatsen for særlige hjemmebesøg

Praktiserende læger i Region Syddanmark får fremover flere penge for at tage på særlige hjemmebesøg, samtidig med at ordningen udvides til at omfatte flere typer sårbare og udsatte borgere. Det er resultatet af fire nye lokalaftaler, der netop er trådt i kraft.