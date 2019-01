Det er misvisende, når sundhedsministeren bruger forkerte tal til at beskrive dødeligheden for hjertestop. Det gør en hel region utryg, mener regionsrådsformand.

Region Sjælland beskylder sundhedsminister for at bruge forkerte tal om hjertestop

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fortæller JydskeVestkysten, at borgere har dobbelt så stor chance for at overleve hjertestop i Region Midtjylland som i Region Sjælland. Men hendes oplysninger er forkerte, mener Sjællands regionsrådsformand Heino Knudsen (S). »Ministeren bruger en undersøgelse, hvor der ikke er korrigeret for flere faktorer, og derfor ender Region Sjælland ud med […]