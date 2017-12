Alle Folketingets partier er enige om, at psykiatri er et vigtigt område at opprioritere. Det fremgik af en debat i Folketinget.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I dag bød sundhedsordføreren i Enhedslisten, Stine Brix, op til debat i Folketingets sal, hvor hun kom med en forespørgsel til sundhedsministeren om en langsigtet plan for, hvordan psykisk sundhed og psykiatrien kan opprioriteres markant. Og der var enighed at spore blandt alle sundhedsordførerne om, at psykiatriområdet har behov for både en opprioritering og en […]